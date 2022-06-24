Почта России выпустила открытку, посвящённую Ысыаху Туймаады



Почта России выпустила открытку, посвящённую якутскому юбилейному национальному празднику Ысыах. На открытке изображены якутские лилии – Сардааны и девушка в национальном костюме, которая держит чороон.

«Мы выпустили художественную открытку, чтобы у гостей Ысыаха осталась частичка якутского праздника, широко известного своим колоритом за пределами республики. На площадке Почты России мы не только презентуем открытку, но и представим выставку почтовых раритетов. Все желающие смогут узнать о развитии Якутии через историю почты», – отметил директор Управления федеральной почтовой связи Республики Саха (Якутия) Пётр Птицын.

25 июня на площадке №24 «Үс сэргэ» участники Ысыаха смогут бесплатно отправить открытку в любую точку страны. Здесь установят почтовый ящик, и с 9:00 до 18:00 сотрудники Почты России помогут отправить открытки, а также познакомят гостей праздника с республиканскими изданиями, которые доступны для подписки с доставкой на дом.

Почта России впервые выпускает художественную открытку, посвященную Ысыаху Туймаады. Тираж открытки ограничен – 1 000 экземпляров. Весной этого года в честь 100-летия образования Якутской АССР Почта России выпустила в почтовое обращение маркированную почтовую карточку.