Почта России выпустила открытки к Международному дню коренных народов мира

Почта совместно с творческим объединением «Кындыкан» выпустила открытки с изображением хранительницы Севера. На открытке с дополненной реальностью можно посмотреть тизер с мультфильмом «Невероятная история Кындыкан». Открытки посвящённые народам мира можно будет отправить с Торгового центра «Туймаада» с 8 августа по 10 августа.

2000 открыток будут отправлены по всей России. Организаторы акции: Творческое объединение «Кындыкан», компания «Камелек», природный парк «Ленские столбы» и Почта России.

«Для нас социальные проекты имеют большое значение. Мы рады быть участниками проекта и привлечь внимание к вопросам сохранения культуры малочисленных народов Якутии», — поделилась заместитель директора Управления Федеральной почтовой связи Республики Саха (Якутия) Жанна Грицкан.

Все желающие могут принять участие в акции и отправить бесплатную открытку с Торгово-развлекательного центра «Туймаада».

«Мы рады представить добрую акцию, которая поможет сохранить и приумножить культуру северных народов Якутии по всей России», — рассказала руководитель творческого объединения «Кындыкан» Маргарита Попова.

На открытке изображена иллюстрация из сказки об отважной девочке Кындыкан из эвенского фольклора, которую 200 лет назад чудом нашли живой якутские охотники вблизи Верхоянских гор в родовом стойбище вымершем от оспы.

Акция по отправке открыток пройдёт с 8 августа по 10 августа с 11:00 до 17:00. Сотрудники Почты России помогут составить индекс и отправить открытку до адресата.