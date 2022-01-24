Почта России принимает оплату коммунальных платежей

Почта России принимает коммунальные платежи во всех почтовых отделениях Якутии. Для пожилых людей с ограниченными возможностями здоровья действует сервис приема платежей на дому. По итогам 2021г. Почта России приняла свыше 1 млн платежей от жителей Якутии.

«Почта России осуществляет прием коммунальных, муниципальных платежей, оплату услуг связи, штрафов, налогов и госпошлин. Во всех отделениях Якутии можно оплатить услуги в адрес более 200 поставщиков услуг, управляющих компаний и других получателей платежей. В 2021 году по всей республике было принято свыше миллиона платежей наших контрагентов», — подчеркнула заместитель директора УФПС РС (Я) по коммерции Ариадна Лыглаева.

Уточнить график работы почтовых отделений и записаться на удобное время обслуживания можно в мобильном приложении и на сайте Почты России. Оплата коммунальных услуг в почтовых отделениях принимается за наличный расчет.

Для того, чтобы максимально защитить людей старшего поколения от контактов в общественных местах, почтальоны Якутии принимают платежи на дому с помощью мобильного почтово-кассового терминала. В подтверждение оплаты клиенту сразу выдается кассовый чек. Оплатой услуг через МПКТ постоянно пользуются пожилые люди, а также жители отдаленных населенных пунктов.