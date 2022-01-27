27.01.2022
12:41
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Якутия

Почта России опровергает информацию Службы судебных приставов

Редакцией SakhaLife было получено письмо от Группы по маркетингу и корпоративным коммуникациям (Ф)
УФПС Республики Саха (Якутия), Макрорегион Дальний Восток АО «Почта России» с просьбой «отредактировать все публикации от 26.01 связанные с приостановлением работы Почты России в Нерюнгри. В публикациях указана неверная информация».

На Почту России в Нерюнгринском районе возбудили исполнительное производство

«Информация о закрытии почты в Нерюнгри и Нерюнгринском районе не соответствует действительности. Жители могут получить в отделениях все почтовые услуги. Почтальоны также доставляют на дом пенсии, периодическую печать и почту в обычном режиме», — прокомментировала ситуацию главный специалист по корпоративным коммуникациям УФПС Республики Саха (Якутия) Айыына Бурнашева.



Фото: Пресс-служба УФССП по РС(Я)
Источник: УФПС Республики Саха (Якутия)
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