Почта России опровергает информацию Службы судебных приставов

Редакцией SakhaLife было получено письмо от Группы по маркетингу и корпоративным коммуникациям (Ф)

УФПС Республики Саха (Якутия), Макрорегион Дальний Восток АО «Почта России» с просьбой «отредактировать все публикации от 26.01 связанные с приостановлением работы Почты России в Нерюнгри. В публикациях указана неверная информация».

«Информация о закрытии почты в Нерюнгри и Нерюнгринском районе не соответствует действительности. Жители могут получить в отделениях все почтовые услуги. Почтальоны также доставляют на дом пенсии, периодическую печать и почту в обычном режиме», — прокомментировала ситуацию главный специалист по корпоративным коммуникациям УФПС Республики Саха (Якутия) Айыына Бурнашева.







