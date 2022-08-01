Почта России наращивает темпы перехода на природный газ

«Газпром газомоторное топливо» и Почта России заключили новый контракт на поставку газомоторного топлива. Он предполагает увеличение использования природного газа на транспорте компании в полтора раза по сравнению с прошлым годом. Рост связан с ускорением экологизации автопарка Почты России.

Почта России уже использует порядка 400 автомобилей на газомоторном топливе, в том числе 190 монотопливных метановых КАМАЗов, закупленных в 2020 г. За первое полугодие 2022 г. на заправку машин компании «Газпром газомоторное топливо» уже поставила более 3,5 млн м3 природного газа – на 22% больше, чем за весь 2021 г. В обеспечении автопарка Почты экологичным топливом задействована газозаправочная сеть в 43 регионах.

«Мы ответственно подходим к вопросам экологии и углеродного следа, который оставляет наша компания. Чтобы минимизировать влияние на окружающую среду, мы идём несколькими параллельными путями: переводим автомобили на природный газ, внедряем системы мониторинга транспортных средств, тестируем различные типы электромобилей. «Газпром газомоторное топливо» – наш надёжный партнер, который не только поставляет нам топливо, но и делится своей обширной экспертизой», – отметил Сергей Сергушев, заместитель генерального директора по логистике Почты России.

«Природный газ не просто более дешёвое топливо, он имеет стабильные ценовые параметры. Фактически мы работаем в пределах естественной инфляции, благодаря чему наши партнёры могут планировать экономию при переводе автопарка на экологичное топливо. Весомым аргументом в пользу экологизации автопарка для магистральных перевозок становится развитие межрегиональных газомоторных коридоров. При планировании строительства станций на ключевых федеральных магистралях мы учитываем интересы действующих и потенциальных потребителей. Уверен, в сотрудничестве с такими крупными логистическими компаниями, как Почта России, мы сумеем создать комфортную для грузовых перевозок газозаправочную сеть», – подчеркнул исполняющий обязанности генерального директора «Газпром газомоторное топливо» Денис Корниенко.

Всего к 2025 г. Почта России планирует перевести на природный газ до 30% парка – это около 5000 транспортных средств. Расширять использование газомоторного топлива компания намерена не только за счёт закупок новых автомобилей на метане, но и за счет переоборудования имеющейся техники. В частности, Почта и «Газпром газомоторное топливо» прорабатывают договор об участии в маркетинговой программе «Первый раз – первый газ». Это позволит перевести на экологичное топливо порядка 150 автомобилей, с потенциалом роста до 1000 транспортных средств в будущем.