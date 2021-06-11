Почта России изменит график работы в праздничные дни

12 июня станет выходным днем для всех почтовых отделений, кроме круглосуточных1.

В предпраздничный день почтовые отделения всех классов закроются на час раньше (за исключением отделений с круглосуточным режимом работы).

13 июня почтовые отделения будут работать по обычному графику.

14 июня отделения Почты России будут принимать клиентов в соответствии с графиком субботы.

Для бесперебойной и своевременной доставки пенсий и пособий, почтовых отправлений и периодических изданий для некоторых сельских почтовых отделений может быть установлен другой режим работы. Пенсии и пособия в праздничные дни будут доставляться по расписанию, согласованному с региональными отделениями Пенсионного фонда РФ.

Уточнить график работы или найти на карте ближайшее открытое почтовое отделение можно в мобильном приложении Почты России и на сайте компании. Установить приложение можно, перейдя по ссылке с мобильного устройства: https://pochta.onelink.me/YTri/2ff3e10

Отделения Почты сегодня – это многопрофильные и многофункциональные офисы, где за один визит можно закрыть максимальное количество вопросов: получить корреспонденцию, купить продукты, оплатить ЖКХ, сделать денежный перевод или приобрести страховку. Для удобства посетителей в отделениях внедрен сервис электронной очереди. Чтобы сэкономить время, клиенты могут воспользоваться сервисами предоплаченных и предзаполненных отправлений, предварительной записью в отделение или простой электронной подписью. В 2021 г. число клиентов-пользователей простой электронной подписи достигло 40 млн.