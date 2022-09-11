Почта России и мэрия подарят жителями города открытки

Почта России совместно с Окружной Администрацией города Якутска выпустили открытки к 390-летию города Якутска. 11 сентября на Площади победы 2000 открыток будут отправлены по всей России.

Бесплатные открытки выпущенные Почтой и Окружной администрацией будут отравлены с Площади Победы жителями и гостями города. На открытках изображены узнаваемые места горожан Якутска — озеро Талое и Площадь Ленина. Два вида открыток будут доступны к отправке прямо с площади.

Отправить открытку на Дне города смогут все желающие с 10:00 до 17:00 включительно.