11.09.2022
11:04
249
Якутск
Почта России и мэрия подарят жителями города открытки
Почта России совместно с Окружной Администрацией города Якутска выпустили открытки к 390-летию города Якутска. 11 сентября на Площади победы 2000 открыток будут отправлены по всей России.
Бесплатные открытки выпущенные Почтой и Окружной администрацией будут отравлены с Площади Победы жителями и гостями города. На открытках изображены узнаваемые места горожан Якутска — озеро Талое и Площадь Ленина. Два вида открыток будут доступны к отправке прямо с площади.
Отправить открытку на Дне города смогут все желающие с 10:00 до 17:00 включительно.
Источник: тгк 100-летие ЯАССР
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