Почта не будет работать 24 июня

24 июня 2020 года станет нерабочим днем для отделений почтовой связи по всей стране. Доставка почтовых отправлений, периодических печатных изданий и выемка письменной корреспонденции из почтовых ящиков в этот день осуществляться не будет.

В четверг, 25 июня, отделения Почты России возобновят работу в соответствии с установленным графиком.

Уточнить режим работы ближайшего почтового отделения и получить информацию об оказании почтовых услуг можно в мобильном приложении Почты России и на сайте компании.

Информационная справка

Почта России – федеральный почтовый оператор, входит в перечень стратегических предприятий РФ. В состав Макрорегиона «Дальний Восток» Почты России входят 9 субъектов Российской Федерации: Хабаровский край, Приморский край, Амурская область, Еврейская автономная область, Сахалинская область, Камчатский край, Чукотский автономный округ, Республика Саха (Якутия) и Магаданская область. В почтовой отрасли Дальневосточного макрорегиона трудятся 17, 5 тысяч человек, из них 3,6 тысяч операторов почтовой связи и 4,8 тысяч почтальонов.