Егор Спиридонович Шишигин награжден «Медалью Дружбы»

В рамках проведения Северного форума по устойчивому развитию, 24 сентября состоялся круглый стол о значении и вкладе культуры стран Севера и Арктики в устойчивое развитие арктического региона.

На круглом столе присутствовали профессор арктической политики Университета Лапландии (Финляндия) Ласси Хейнинен и Посол Исландии в России Сигридур Берглинд Асгейрсдоттир, а также представители Министерства культуры и духовного развития РС (Я), руководители и представители учреждений культуры, общественность города Якутска.

Во время мероприятия состоялось вручение общественной медали «За дружбу и сотрудничество между Россией и Исландией». Общество дружбы России и Исландии (ОДРИ) награждает «Медалью Дружбы» тех, кто участвовал в развитии теплых отношений между двумя странами. Несомненно, одним из таких людей является Егор Спиридонович Шишигин, заслуженный работник культуры РФ, РС (Я), Почетный работник культуры РС (Я), к.и.н.

Е.С. Шишигин внес большой вклад в развитие музейного дела Российской Федерации и Республики Саха (Якутия), сохранение и популяризацию историко-культурного наследия Якутии не только в России, но и за ее пределами.

Коллектив Якутского музея им. Ем. Ярославского поздравляет Егора Спиридоновича и желает крепкого здоровья и дальнейших успехов!