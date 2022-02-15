15.02.2022
20:33
219
Светская хроника
Почему звезда якутской эстрады изменилась до неузнаваемости?
Театр эстрады Якутии к 95-летию Эльдара Рязанова и 45-летию всенародно любимого фильма «Служебный роман» снял мини-ролики и разместил в Инстаграм. Нужно признать, артисты театра безумно талантливы и умеют перевоплощаться. Так в одном из постов фолловеры не узнали популярную певицу Нику. Она в театральной импровизации сыграла роль Людмилы Прокофьевны, главной героини картины Рязанова. Строгий костюм, безликий коричневый плащ, тяжелая оправа и точное попадание в мимику Алисы Фрейндлих в роли ужасно строгой директрисы.
Источник: https://www.instagram.com/sakhaestrada/
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
15.02.2022
64
15.02.2022
216
15.02.2022
143
15.02.2022
165
15.02.2022
298
15.02.2022
678
15.02.2022
238
15.02.2022
319
15.02.2022
933
15.02.2022
478
15.02.2022
427
15.02.2022
222
15.02.2022
584
15.02.2022
228
15.02.2022
170
15.02.2022
2233
15.02.2022
249
15.02.2022
147
15.02.2022
305
15.02.2022
217
15.02.2022
330
15.02.2022
185
15.02.2022
292
15.02.2022
234
15.02.2022
381
15.02.2022
584
15.02.2022
361
15.02.2022
301
15.02.2022
192
15.02.2022
235
15.02.2022
184
15.02.2022
1669
15.02.2022
494
14.02.2022
2465
14.02.2022
5396
14.02.2022
403
14.02.2022
300
14.02.2022
1500
14.02.2022
366
14.02.2022
1989
14.02.2022
422
14.02.2022
395
14.02.2022
408
14.02.2022
506
14.02.2022
259
14.02.2022
275
ТОП НОВОСТИ
09.02.2022
15233
13.02.2022
11471
09.02.2022
11003
10.02.2022
8084
09.02.2022
6808
10.02.2022
5658
10.02.2022
5541
14.02.2022
5390
10.02.2022
5166