Почему звезда якутской эстрады изменилась до неузнаваемости?

Театр эстрады Якутии к 95-летию Эльдара Рязанова и 45-летию всенародно любимого фильма «Служебный роман» снял мини-ролики и разместил в Инстаграм. Нужно признать, артисты театра безумно талантливы и умеют перевоплощаться. Так в одном из постов фолловеры не узнали популярную певицу Нику. Она в театральной импровизации сыграла роль Людмилы Прокофьевны, главной героини картины Рязанова. Строгий костюм, безликий коричневый плащ, тяжелая оправа и точное попадание в мимику Алисы Фрейндлих в роли ужасно строгой директрисы.