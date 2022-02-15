15.02.2022
20:33
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Светская хроника

Почему звезда якутской эстрады изменилась до неузнаваемости?

Театр эстрады Якутии к 95-летию Эльдара Рязанова и 45-летию всенародно любимого фильма «Служебный роман» снял мини-ролики и разместил в Инстаграм. Нужно признать, артисты театра безумно талантливы и умеют перевоплощаться. Так в одном из постов фолловеры не узнали популярную певицу Нику. Она в театральной импровизации сыграла роль Людмилы Прокофьевны, главной героини картины Рязанова. Строгий костюм, безликий коричневый плащ, тяжелая оправа и точное попадание в мимику Алисы Фрейндлих в роли ужасно строгой директрисы.

Источник: https://www.instagram.com/sakhaestrada/
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