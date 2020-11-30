Представляем Вам уникальный мультимедийный проект «Почему зима длиннее?» в историческом парке «Россия – Моя история». По мотивам якутских сказок «Почему зима длиннее лета», «Старушка Таал-Таал», «Лунная дева»!

В мультимедийной инсталляции оживут основные образы и символы, отражающие якутское представление о зиме: Бык Холода, Луна с ликом девы, силы Природы у которых старушка Таал Таал просит помощи и Айыы Тойон с драгоценностями Якутии!

Проект включает в себя круговую визуальную демонстрацию якутских народных сказок, что позволит созерцать за героями в панорамном пространстве. Картины оживут, создавая красочный, волшебный мир вокруг. Зритель буквально окунется в зимнюю сказку, наблюдая за сюжетом со всех сторон.

Стартуем 5 декабря 2020 г. в рамках фестиваля «Зима начинается с Якутии» в прямом эфире (без записи) инстаграма исторического парка my_history_ykt.

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Ждем вас на сказку «Почему зима длиннее?» с 5 декабря 2020 г. по 7 января 2021 г. по адресу ул. К. Уткина, 5 исторический парк «Россия – Моя история».

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Входные билеты:

для взрослых — 150р

для студентов, пенсионеров, инвалидов — 75р

для детей – бесплатно

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