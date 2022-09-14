Почему жители Нерюнгри хотят перенести День празднования города?

Петиция о перенесении празднования Дня города Нерюнгри на тёплое время года.

Официальная дата рождения города Нерюнгри 6 ноября 1975 года. На протяжении многих лет , празднование Дня города проводилось когда погода далеко не располагает к проведению массовых мероприятий! День города, наряду с главным Днём страны (например, День России), — это, как правило, самый массовый по масштабу, самый большой по размаху подготовки праздник, затрагивающий всех жителей города. В этот день проводятся праздничные мероприятия — выступления руководителей города, парады, шествия, народные гуляния, ярмарки, праздничные концерты, уличные перфомансы, выставки, соревнования. День города обычно заканчивается фейерверками и салютом. Но, к сожалению, в нашем городе не получается провести уличные празднования ввиду очень низкой температуры. 15 июля 1975 года была срублена первая лиственница на месте, где сейчас стоит памятник первостроителям.

Так началось строительство нового города. Предлагаем городскому Совету депутатов вынести данную петицию на публичные слушания и внести соответствующие поправки в Устав г. Нерюнгри, то есть отмечать день города 15 июля( 2 или 3 субботу июля)