15.04.2023
16:32
49
Якутск
Почему завтра в районе ГРЭС отключат свет?
16 апреля в районе ГРЭС в Якутске отключат свет для проведения неотложных работ
Ограничение воздушной линии ВЛ-6 кВ «Л-Даркылахская-2», питающейся с подстанции «Северная», произведут с 10:00 до 20:00.
Электроснабжение будет ограничено у потребителей, проживающих по улицам 50 лет Советской Армии 45-118д, Огородников 1-23, Очиченко 43/3-43/6а, Усть-Мархинка 1/5-127д, Мархинка, СОТ «Прибрежный», СОТ «Огородник», причал реки Лена, сообщает тгк @ysiaru
Фото: Sakhalife
Источник: ЯСИА
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