Почему якутянка перевела 3 миллиона по звонку?

Жители г. Якутска продолжают верить дистанционным мошенникам и терять свои накопления. Так, 43-летняя горожанка разместила в интернете объявление в приложении «Юла» о продаже шкафа. В этот же день ей позвонил «потенциальный покупатель» и сообщил, что хотел бы приобрести шкаф и в качестве оплаты готов прямо сейчас перевести денежные средства на её банковскую карту. Женщина продиктовала номер своей банковской карты, а также назвала по просьбе «покупателя» код, поступивший в смс-сообщении, после чего с её карты было списано 10 тысяч рублей.

Второй случай произошел в тот же день с 44-летней жительницей г. Якутска. Потерпевшая рассказала, что ей позвонил незнакомец, представившийся сотрудником службы безопасности банка. Он сообщил, что была зафиксирована попытка взлома её онлайн-кабинета в приложении мобильного банка, а чтобы защитить свои сбережения, необходимо срочно снять все деньги с банковского счета и перевести на тот, который он продиктует. Вместо того, чтобы позвонить в финансовую организацию, и уточнить у специалистов, что происходит с её счетом, женщина поверила словам афериста и перевела неизвестным более 3 миллионов рублей. Только спустя некоторое время потерпевшая поняла, что её обманули, и поспешила обратиться за помощью в полицию.

Уважаемые граждане! Напоминаем, что сотрудники банков никогда не сообщают по телефону о попытках хищений ваших денежных средств либо о попытках оформления на ваше имя кредита, ЭТО ДЕЛАЮТ САМИ МОШЕННИКИ!

Никогда и никому не сообщайте реквизиты своей банковской карты! Особенно коды, расположенные на оборотной стороне карты. Если у вас начинают про них спрашивать, лучше сразу оборвать разговор.