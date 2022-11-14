Почему якутяне остаются без электроснабжения?

Энергетики Центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» в первые дни ноября восстанавливали электроснабжение потребителей города Якутска и его пригородов, которое прерывалось в результате несогласованных земляных работ и наездов на опоры воздушных линий электропередачи. Игнорируя все правила энергобезопасности вблизи охранных зон воздушных линий, нарушители продолжают повреждать опоры, провода и энергоустановки.

Так, к примеру, 1 ноября в 11:31 жители многоквартирного дома по улице Лермонтова 56 остались без электроснабжения по вине сторонней организации, ведущей работы по благоустройству прибрежной зоны озера Щорса. При производстве несогласованных земляных работ был пробит действующий кабель КЛ 0,4 кВ, питающий жилой дом от подстанции. Энергетики восстановили поврежденный кабель, однако, ситуация повторилась 5 ноября, но на этот раз без электроснабжения остались жители соседнего многоквартирного дома по Лермонтова 58. Специалисты службы кабельных линий восстановили поврежденный участок и электроснабжение.

Похожая ситуация произошла и на Чернышевского 4/1, где 8 ноября в 15:17 жители также остались без электричества. Близ многоквартирного дома также проводились земляные работы без согласования с сетевой организацией.

5 ноября в 17:13 отключилась воздушная линия 6 кВ «Л-4», питающаяся с подстанции «Южная». Под ограничение попали более 1900 жителей в районе Мерзлотки. Водитель специализированной техники, задействованной для благоустройства дорог при установке барьерного ограждения пробил действующий кабель. В 17:42 энергетики, выявив поврежденный участок кабеля, переключили часть потребителей по резервной схеме. Из-за сложности повреждения, для восстановления электроснабжения жителям микрорайона на время восстановления кабеля была запущена передвижная дизельная станция. Работы продолжились до поздней ночи. В 03:45 кабель был восстановлен полностью, электроснабжение переведено с резервной схемы на постоянную.

7 ноября в 11:35 отключилась линия 6 кВ «Теплицы», питающаяся с подстанции «Жатай». Под ограничение попали жители частного сектора, запитанные от абонентских линий, проживающие по Намскому тракту в районе 10 километра. Причина отключения – несогласованные земляные работы при обработке грунта сторонней строительно-монтажной организацией в охранной зоне энергообъектов. При производстве работ экскаватором была повреждена кабельная линия. В 14:11 специалисты Центрального района электрических сетей произвели отделку кабеля и запитали потребителей по распределительным сетям.

9 ноября в 10:05 в оперативно-диспетчерскую группу Центрального РЭС поступило сообщение от жителя поселка Марха о сбитой опоре воздушной линии 0,4 кВ в по улице Мархинская. Под ограничение попали жители порядка 20 частных домов. Виновник скрылся с места происшествия. Бригада энергетиков при помощи трёх единиц специализированной техники восстановила опору. Специалисты составили акт осмотра, информация передана в соответствующие службы.

10 ноября в 20:50 поступило сообщение о том, что водитель микроавтобуса срезался в действующую анкерную опору воздушной линии «Маяковского», питающуюся с подстанции «РП-10». В результате столкновения серьёзно поврежден железобетонный пасынок и оборудование на опоре.

Необходимо помнить, что работы, проводимые в непосредственной близости от линий электропередачи, могут привести не только к повреждению провода и замыканию на землю воздушной линии, но и к серьезным травмам от поражения электрическим током, порой не совместимым с жизнью.

Энергетики напоминают жителям республики, руководителям организаций и предприятий о необходимости строго соблюдать правила электробезопасности при проведении строительно-монтажных, погрузочно-разгрузочных и иных работ с применением технических средств в охранной зоне линий электропередачи, о внимательном и осторожном управлении автотранспортными средствами вблизи энергообъектов.