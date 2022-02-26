Почему Якутия лидирует по демографическим показателям?

По итогам 2021 года Якутия сохранила лидирующие позиции по основным демографическим показателям. Об этом в ходе итогового отчёта органов исполнительной власти на каналах НВК «Саха», «Якутия 24» и радио «Тэтим» 26 февраля отметила заместитель председателя Правительства республики Ольга Балабкина.

«В центре внимания Правительства республики в 2021 году оставалось социальное благополучие человека, каждого жителя республики. Благодаря тем мерам и государственной политике, проводимой Главой Якутии Айсеном Николаевым и реализуемой правительством и парламентом республики, нам удалось сохранить лидирующие показатели по рождаемости. В 2021 году в республике родились 12 309 маленьких якутян, – сказала Ольга Балабкина. – Их рождение накладывает на нас обязательства по обеспечению их качественной медицинской помощью, образованием, в последующем – трудоустройством».

По показателям рождаемости и естественного прироста населения Якутия занимает первое место в Дальневосточном федеральном округе и седьмое место среди регионов Российской Федерации. В республике самый высокий показатель продолжительности жизни среди субъектов ДФО – 71,1 год, и самый низкий показатель смертности в ДФО –10,8 на 1 тысячу человек населения. Кроме того, в прошлом году на 21 % снизился показатель младенческой смертности по сравнению с 2020 годом.

Лидирование по демографическим показателям является результатом комплексной работы. В рамках Года здоровья в Якутии запущены проекты по модели правильного питания, психологическому здоровью населения, созданию здоровой среды и здорового образа жизни. Вся эта работа будет продолжена в рамках Десятилетия здоровья.

Признавая особую роль матери не только в жизни человека, но и в развитии всего общества, 2022 год Главой Якутии Айсеном Николаевым объявлен Годом Матери. Весь год будет наполнен особым смыслом и заботой о наших матерях. По поручению Ил Дархана принят план проведения года с конкретными мерами и проектами, направленными на укрепление женского здоровья, усиление мер государственной поддержки материнства и детства.

«Сейчас, в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции и угроз внешнего характера, которые ставит мир, социальный блок должен сохранять стабильность. Это основная задача, которая сейчас стоит перед всеми нашими социальными и медицинскими учреждениями, перед нашим правительством», – подчеркнула Ольга Балабкина.