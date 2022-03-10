Почему выросли цены на местную продукцию Саюри?

Шок и досада от спекулянтов: резкий рост цен на местную продукцию Саюри, огурцы стоят в розницу уже больше 400 рублей за килограмм. Это можно назвать жаждой наживы и спекуляцией за счет жителей Якутии. Возникают вопросы к Оперштабу по обеспечению устойчивого функционирования предприятий потребительского рынка на территории Республики РС(Я) под председательством заместителя Председателя Якутии Никифорова М.В., сообщает тгк Противодействие коррупции в Якутии, разместив фото ценников.

ТГК Противодействие коррупции в Якутии резюмирует:

Становится очевидно, что никто не контролирует рост цен на овощи и продукты в Якутии, судя по комментам, стороны пытаются свалить друг на друга или запутать население. Есть версии, что повысили магазины, частники, другая версия, что выросли цены у поставщика. Поставщик якобы не повышал цен, но анализ цен показывает, что повышали все участники. Подчеркнем, что Саюри все-таки релизует через постоянные каналы сбыта, с которыми, видимо, имеет договора: сети магазинов Мясная лавка, Токко, Поярков и т.д. И цены выросли во всех точках сбыта практически в одно время. Это сговор магазинов или все таки поставщик значительно повысил отпускную цену на огурцы? Вопрос к Оперштабу по контролю над потребительским рынком в Правительстве Республики Саха (Якутия): так что вы контролируете, мониторите и какие меры принимаете? Пока мы не видим никаких результатов работы, цены резко растут, причем там, где вы можете реально влиять и контролировать, а именно по продукции, которую производят в ТОР Якутия за счет серьезной поддержки со стороны республики. Хотели бы увидеть внятный доклад Оперштаба по контролю над потребительским рынком по ситуации, и какие действенные работающие меры приняты, а не имитацию бурной деятельности на бумаге.

Компания Саюри прокомментировала рост цен на свою продукцию Yakutia-Daily.ru:

Руководством компании было принято решение об увеличении цены для оптовых клиентов комплекса на 10% в связи с существенным ростом стоимости импортных агроматериалов, удобрений и семенного фонда. Отметим, что ранее рост цен никогда не превышал 4-6%, имелись периоды снижения стоимости. ООО «Саюри» осуществляет отгрузку продукции по оптовым ценам, окончательная стоимость формируется розничными торговыми точками. Статус резидента ТОР «Якутия» не позволяет агрокомплексу напрямую заниматься розничной и оптовой реализацией продукции за пределами преференциальной территории.