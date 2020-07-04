Почему вместо мэра остался зам Григорьев, а не первый зам Трофимов?

Пока мэр Якутска празднует за пределами города свой юбилей, на хозяйстве остался Евгений ГРИГОРЬЕВ, рядовой заместитель главы.

В мирное время Евгений Николаевич отвечает за развитие территорий, сменив на посту скандально известного Василия ГОГОЛЕВА, спонсора предвыборной кампании Сарданы АВКСЕНТЬЕВОЙ. Читатель помнит, что Василий Васильевич сел на скамью подсудимых, вернее, сядет, когда пройдет его эпопея с COVID-19, которая не может тянуться вечно. Экс-вице-мэр уже дал признательные показания, что превысил свои служебные полномочия, с использованием административного ресурса притесняя строительную фирму «Строй-Академия», в то же время давая зеленый свет другой строительной фирме – «Утум-инвест», выходцем из которой является.

Почему же на хозяйстве остался Евгений Григорьев, тогда как по статусу положено заменять мэра первому заместителю, каковым является Максим ТРОФИМОВ, заведующий в столичной мэрии финансами и экономикой?

По данным источника SakhaLife, Максим Макарович вот-вот покинет мэрию Якутска, чтоб заступить на высокооплачиваемую и престижную работу в «Якутскэнерго». От такого предложения еще никто не отказывался.

Тем более, что Максим Трофимов хорошо знает коммунальное хозяйство, а с 1998 по 2006 годы работал в системе «Якутскэнерго» — заместителем директора финансово-расчетного центра АК «Якутскэнерго», начальником Якутского отделения ОАО «Якутскэнерго» и заместителем директора по экономике и финансам Якутских городских электрических сетей ОАО АК «Якутскэнерго».