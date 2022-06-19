Почему вместо цветущей женщины вырос кактус? Ошибки в отношениях.

Многие мужчины недоумевают вроде женились на очаровательной милой девушке, которая покорила лучезарной улыбкой, жизнерадостностью, искренним теплым отношением. Но с годами она превратилась в вечно недовольного злого «кактуса», источающего едкие и колкие замечания, а иногда и вовсе срывающегося по мелочам и устраивающего истерики на ровном месте. Если погода в доме портится, страдают все домочадцы. Как известно, любая женщина является зеркалом своего мужчины.

Психолог Александр Шахов перечислил основные ошибки мужчин в отношениях.

Ошибка №1. Плохой садовник

Даже начинающий садовод знает: посадить дерево — это только начало. Чтобы оно принесло плоды, надо годами за ним ухаживать, поливать, «подкармливать». С отношениями также: поход в ЗАГС — это только первый шаг, как посадить молодое деревце в саду.

Чтобы оно расцвело и дало сладкие плоды любви, нужно: щедро его поливать подарками и комплиментами, ухаживать, давать много заботы и тепла, защищать от внешних и внутренних вредителей. Так делает хороший садовник.

А плохой думает иначе: считает, что кроме чистых носков и выглаженных рубашек ему в отношениях больше ничего не нужно. А потом, через пару лет, удивленно возмущается: с чего вдруг, в его саду, вместо цветущей женщины, вырос кактус, плюющийся колючками упреков и обид?

Ошибка №2. Тюлень диванный

В армии мы таких называли «тело»: ни мозгов, ни действий. Сплошное потребление ресурсов и никакой отдачи, кроме загрязнения окружающей среды и атмосферы. Стать «телом» — позор для любого нормального мужика. Никто не запрещает им быть, но жена и семья для тюленя — непозволительная роскошь. ⠀

Ошибка №3. Жмот Скупердяевич Плюшкин

Любой адекватный мужик понимает, что женщина стоит денег. Хотя и не очень хорошо себе представляет: сколько всего ей надо, чтобы чувствовать себя «Женщиной». Все эти крема, эпиляции-депиляции, укладки-завивки, маникюры-педикюры — большая расходная статья. ⠀

Ошибка №4. Малыш и Карлсон в одном флаконе

Все чаще женщины вздыхают: мужик уже не тот, мужчины нынче сплошь то малыши, то Карлсоны. И никаких тебе Гагариных, Джеймсов Бондов и мужчин в принципе. Все имеют право ошибаться. Крупно и по мелочам. Но сила мужика не в том, чтобы не совершать ошибки. А в том, чтобы исправлять то, где накосячил по полной. Так считает Александр Шахов.

По сути там, где любят, холят и лелеют, купают в комплиментах и подарках, вероятность крайне мала, что в доме вместо жизнерадостной и цветущей женщины пустит корни кактус.