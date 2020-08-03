Почему ваша работа с психологом будет безрезультатна? 4 явные ошибки

После того, как вы попытались самостоятельно решить сложные проблемы, однако потерпели неудачу, чтение статей и просмотр роликов тоже не дали хорошего результата, советы друзей и близких оказались бесполезными, вы начали задумываться: «Может мне сходить к психологу?»

Это абсолютно хорошая рациональная идея, но это еще не означает что вы не разочаруетесь от сеанса. Многие клиенты, приходящие за помощью к психологам, нередко сомневаются в эффективности работы. И это вовсе не потому, что попался некомпетентный специалист, а возможно, по ряду причин, связанные именно с вами. Давайте рассмотрим несколько пунктов, чем это обусловлено:

1. Ожидание мгновенных изменений после первого сеанса

Многие люди считают, что после одного посещения психолога приведет к кардинальным изменениям в их жизни. Не стоит ожидать моментальных изменений в вашей жизни после первой встречи. Первичная консультация – это ознакомление с вами и вашими тревогами. На первой встрече вы будете задавать вопросы, рассказывать о себе, о своих проблемах, отвечать на дополнительные вопросы психолога и возможно договоритесь о дальнейшей работе.

2. Вы полагаете, что психолог сам решит все ваши проблемы

«Здравствуйте, я пришел к вам за помощью, решите все мои проблемы». Примерно так думает, половина клиентов, которые пришли к психологам. Во время совместных сеансов вы должны потрудиться, активно участвовать в процессе разговора: думать (возможно, в непривычном направлении), искать ответы (возможно, на новые для вас вопросы), вспоминать (возможно, не самые приятные события вашей жизни). Постарайтесь делать «домашние задания», которые даст вам психолог. Это поможет вам применять в жизни все то, что вы наработали с психологом в кабинете. И за вас этого тоже никто делать не будет.

3. Вы приходите на консультации «когда появится свободное время»

Когда вы хотите улучшить и сохранить свое физическое тело, вы регулярно ходите в спортзал или на фитнесс. Этот принцип точно так же действует и на посещение психолога. Многие полагают, что приходить к психологу можно, когда захочется: например, после первой встречи, через неделю, в следующий раз, через недели две, потом как получится. Такой бессистемный подход не гарантирует высокую эффективность психологической работы. Вы можете сделать график встреч, чаще всего приходить на консультации раз в неделю, в назначенный день и время.

4. Вы молчите и терпите дискомфорт в общении

В процессе разговора вы можете почувствовать дискомфорт. Например, вы можете почувствовать волнение, либо вам не хватает эмоциональной поддержки или наоборот ее слишком много, либо специалист задает слишком много вопросов, можете смело это высказать. Психолог – это не телепат, который может прочитать ваши чувства по вашим глазам. Сообщите ему (-ей) о том, что вам нехорошо и чувствуете себя «не в своей тарелке». Компетентный специалист сам спросит, как вы себя чувствуете. С другой стороны, вам не стоит умалчивать об этом.

Если вас что-то тревожит и вам не с кем этим поделиться, не бойтесь обращаться к опытным специалистам за помощью и консультацией. Психологическое здоровье так же важно, как и физическое.