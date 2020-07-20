Почему в Якутске победил пиар?

Якутск всегда был сложным городом. И при новой администрации города ожидалось, что ситуация в городе в плане благоустройства изменится в лучшую сторону. Но, спустя почти два года, надежды на перемены постепенно тают.

Так, если в городе и делаются дела по благоустройству, то почему-то это почти всегда связано с именем мэра Якутска — Сарданой Авксентьевой.

Сардана Владимировна, конечно очень хороший и приятный человек, но жители Якутска хотят ее видеть также и твердым руководителем, который заботится о благосостоянии города. Чтобы город Якутск, не выглядел запущенным.

В прошлом году Сардана Авксентьева начала войну с такой пагубной привычкой прежней администрации — как украшение цветами улиц города в огромных количествах (миллион цветов).

На утренней планерке в мае 2019 года мэр сказала:

«Не стоит гнаться за количеством – миллион, полтора миллиона однолетних цветов. Потому что однолетние цветы несут эстетическую функцию. Но они не несут функцию в части экологической составляющей. Однолетние цветы. Да, это хорошо. Красиво, для настроения. Но мы с вами должны думать о многолетних кустарниках, должны думать о крупномерах, которые мы должны посадить»

Прошло больше года, в итоге — к концу июня почти весь центр города зарос сорняками и камышами. И когда камыши выросли до совсем неприличной высоты — 2 метра, с ними и прочими сорняками власти города начали наконец-то бороться.

О крупномерах и кустарниках — видимо было сказано в пустоту. Так как, судя по действиям городских чиновников, они услышали только «не стоит гнаться за количеством цветов». Этими словами Сардана Владимировна ненароком дала старт превращению центра Якутска в царство чертополоха.

Пример:

Московский сквер 11 июля 2017 года

и

Московский сквер 29 июня 2020 года

Как говорится, почувствуйте разницу. Самое интересное, что Московский сквер расположен через дорогу от мэрии Якутска.

Стоило только СМИ опубликовать фотографии запущенного сквера и связать его нынешнее состояние с именем мэра Якутска, сквер буквально заполонили цветочными кадками.

Чудеса.

История вторая.

Неподалеку от мэрии, возле ТЦ «Атлант», несколько лет горожанам мозолила дыра в тротуаре. Там провалилась тротуарная плитка, и невнимательные прохожие могли с легкостью подвернуть ноги.

В соцсетях одни жители Якутска пишут, что дыра появилась в 2018 году, а другие — что в начале 2019 года.

30 июня 2019 года

14 мая 2020 года

Об этой травмоопасной дыре было неоднократно написано в СМИ, якутских сайтах и в соцсетях. Но мэрия Якутска два года относилась к данной новости равнодушно. Дыра и дыра — что с нее взять?

Равнодушное отношение к дыре кардинально изменилось только на этой неделе.

17 июля в одном анонимном телеграм-канале появилась следующая фотография:

Фото: Telegram-канал «A Y D A A N Today»



В эту дыру неизвестные люди воткнули цветок Сардаану. Понятно, что взаимосвязь цветка Сарданы и имени мэра Якутска видна невооруженным взглядом.

И что же произошло?

Произошло чудо: на следующий же день дыра была заделана!

Понимаете: стоило только анонимам слегка задеть имя мэра, как все городские власти моментально начали шевелиться и бегать.

АО «Якутдорстрой» в течении суток выполнило работу после появления информации. Все было заделано и засыпано. Но это еще не все.

ИО мэра Якутска Евгений Григорьев оперативно в соцсетях отвечает горожанам по поводу дыры.

Судя по комментарию ИО мэра Якутска, дыру в скором времени ждет преображение. И стоит поблагодарить за это анонимный телеграм-канал.

Так как выяснилось, что администрация Якутска реагирует только на имя мэра Якутска. Ведь в Якутске все решает человек. И имя у этого человека — Сардана.

Два года! Два года ни одному чиновнику в мэрии не приходила в голову светлая мысль залатать дыру в самом центре Якутска. Это же ведь была просто дыра. Но стоило там появиться цветку Сардаана, как не прошло и суток — дыра пропала.

Два года дыра уродовала вид улицы Орджоникидзе, а благодаря цветку — за сутки пропала!

Предлагаем горожанам следующее: если вы видите яму на тротуаре или на дороге — сразу втыкайте в нее цветок Сардаану.

Писать письма в мэрию необязательно, судя по всему администрация Якутска переселилась полным составом в Телеграм и Инстаграм.