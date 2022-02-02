Почему в Якутии январь стал теплее?

ЦУР зафиксировал в соцсетях обращения якутян о необычно теплой погоде в январе. Житель Якутска Дмитрий сказал: «Не помню, чтобы в январе на улице стояла такая погода. Это временное явление или глобальное потепление — то, что с нами теперь останется навсегда?»

ЦУР обратился за комментарием к профессору, заместителю ректора СВФУ по вопросам устойчивого развития арктических территорий Юрию Данилову. По его словам, за 150 лет наблюдается повышение среднеянварской температуры воздуха с -43°С до -36°C. «Доказано потепление климата во всем мире. На долгосрочной перспективе зимние температуры будут повышаться», — отметил Юрий Данилов.

Также Юрий Данилов добавил, что есть разница температур между центром города и окраинами. «Много тепла выбрасывают форточки и двери, котельные, автомобили. В Якутске есть метеостанции на Гимеине и в районе аэропорта. Зимой в аэропорту температуры ниже — разница доходит до двух градусов. В центре нет метеостанции, но там температура еще теплее», — сказал Юрий Данилов.