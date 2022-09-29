Почему в Якутии в разы увеличилось число регистраций браков и отцовства

Частичная мобилизация в стране подтолкнула мужчин-сожителей к регистрации отношений с «гражданскими женами», сообщает тгк @yakutsk_vecherniy. Так, на сайте Управления записи актов гражданского состояния при правительстве Якутии сообщается, что с начала частичной мобилизации в органы ЗАГС республики поступают обращения от граждан по сокращению срока регистрации брака в неторжественной обстановке. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество браков в республике увеличилось в 3,5 раза, регистрации установления отцовства — в 3 раза. В основном начали регистрировать отношения пары, проживающие вместе долгие годы и имеющие общих детей.