29.09.2022
18:14
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Якутия

Почему в Якутии в разы увеличилось число регистраций браков и отцовства

Частичная мобилизация в стране подтолкнула мужчин-сожителей к регистрации отношений с «гражданскими женами», сообщает тгк @yakutsk_vecherniy. Так, на сайте Управления записи актов гражданского состояния при правительстве Якутии сообщается, что с начала частичной мобилизации в органы ЗАГС республики поступают обращения от граждан по сокращению срока регистрации брака в неторжественной обстановке. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество браков в республике увеличилось в 3,5 раза, регистрации установления отцовства — в 3 раза. В основном начали регистрировать отношения пары, проживающие вместе долгие годы и имеющие общих детей.

Фото: Соцсети
Источник: тгк @yakutsk_vecherniy.

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