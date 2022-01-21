Почему в Якутии растут цены на жилье и стройматериалы

Одна из причин резкого повышения стоимости квадратных метров жилья – существенное увеличение цен на строительные материалы в 2021 году. Это проблема не только в Якутии, но и по стране в целом. На сегодняшний день говорить о снижении цен на стройматериалы преждевременно. Застройщики, безусловно, понесли большие убытки, однако им будет оказана поддержка.

Об этом сегодня в прямом радиоэфире «Тэтим» в передаче «Диалог с властью» рассказал заместитель министра строительства РС(Я) Евгений Афанасьев, сообщает Yakutia-Daily.ru.

По словам замминистра, в основном в Якутии используются привозные стройматериалы. Например, это металлоконструкции, арматура и остальной металл, который подорожал в первую очередь. Цемент – местный, производства АО «Якутцемент». Тем не менее, потребляемый республикой объем цемента обеспечивается не полностью в связи с масштабной реконструкцией аэропортов республики, а также со строительством федеральных и муниципальных дорог и мостов. Цены на пиломатериалы также возросли почти в два раза, особенно на пике летнего спроса. С пиломатериалами вообще ситуация сложная, поскольку порядка 80% его привозится в Якутию из Иркутской области.

— На сегодняшний день говорить о снижении цен на стройматериалы преждевременно, — резюмировал Евгений Афанасьев. — Помимо перечисленных выше факторов, повышается стоимость на топливо, что напрямую влияет на цену транспортировки стройматериалов.