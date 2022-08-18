18.08.2022
21:42
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Якутия

Почему в Якутии нельзя устроить на улицах ливневую канализацию?

Главный архитектор объяснила, почему в Якутии невозможно устроить ливневые канализации Единственным возможным решением является поверхностная система лотков, сообщает ЯСИА.

Усложняют строительство системы водоотведения в Якутске климатические условия региона из-за расположения на вечной мерзлоте. Поэтому единственным возможным техническим решением является поверхностная система лотков. Это отметила главный архитектор Якутии Ирина Алексеева во время прямого эфира в соцсетях. Ирина Алексеева уверена, что для эффективного обустройства системы водоотведения необходимо усилить синхронизацию с проектами дорожного строительства.

«Так называемая поверхностная система лотков характерна только для нашего города. К сожалению, обустройство ливневой канализации у нас невозможно, потому что всё замерзает. При этом большую долю занимает культура жилищно-коммунального хозяйства: нужно вовремя чистить лотки, обеспечивать работу насосов. Технологически прорывных решений наши инженерные кадры ещё не предложили. Пока будем продолжать работать по этой схеме», — объяснила главный архитектор. Отметим, в Якутске и пригородах до октября отремонтируют 28 объектов улично-дорожной сети.

Фото: ЯСИА
Источник: ЯСИА

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