Почему в ковикулы не будут работать поликлиники?

Руководитель Департамента организации медпомощи населению Вера ТАРАСОВА поделилась, как будут работать медучреждения с 30 октября по 7 ноября, передает телеканал «Якутия 24».

«Экстренная помощь, скорая помощь, неотложная помощь работают полный рабочий день. И в длинные выходные тоже. Всю помощь хроническим больным оказывают сами главврачи внутри больницы. Сейчас в конце года некоторые больницы выполнили свои планы, поэтому в эти выходные им разрешат прервать плановый осмотр», — сказала она.

По словам эксперта, прекращается работа поликлиник, отделений профилактического осмотра, диспансеризации, так как сотрудники будут работать на вакцинации, в выездных бригадах. Расписание экстренных служб разместят на сайтах больниц.

Также Вера Тарасова добавила, что работу по вакцинации усилят в эти выходные.

«В зарубежных странах быстро достигли отметки в 80% по вакцинации. Они целеустремленно работали, бросая все силы только на вакцинацию. Некоторые страны, например Израиль, вывели до 90%. Карантин сняли раньше всех. Они закрывают все границы. Сейчас спокойно живут без всяких ограничений. Но они все равно пойдут на карантин, если откроют свои границы. Однако, число жертв среди них сократилось», — добавила глава департамента.

Сейчас вакцину «Спутник V» могут получить беременные и кормящие женщины. По словам Веры Тарасовой, беременные женщины тяжело болеют коронавирусом.

«Если у кого-то есть другие заболевания, например сахарный диабет, то болезнь протекает тяжело. Чаще всего это пневмония. Через 3-4 дня наступает четвертая стадия. Поэтому если у беременной женщины пневмония, мы привозим ее в город. Всех привозим в Якутск, в республиканскую клиническую больницу», — сказала она.

По словам специалиста, пациентов, которые находятся в тяжелом состоянии, консультируют с федеральными клиниками.

«За этот год мы потеряли шесть беременных женщин. Поэтому данному вирусу уделяется очень большое внимание. Болезнь особенно опасна у пожилых и беременных женщин. В клиниках лекарства есть в достаточном количестве», — поделилась она.