04.08.2022
18:09
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Коронавирус

Почему в федеральном списке заражений ковидом Якутия на 4-м месте?

Телеграм-канал РИА Новости опубликовал таблицу выявленных за сутки заражений по регионам. В этом списке Якутия занимает 4 место после Москвы с областью и Петербурга. С учетом количества населения этих регионов, 4-е место для Якутии — это очень высокий показатель. При этом в таблице указано количество заболевших ковидом в нашей республике — 411, когда как Оперштаб Якутии сегодня опубликовал совсем другую цифру — 210. Почему цифры разнятся вдвое? Возникает много вопросов…

Коронавирус наращивает темпы

Фото: Пресс-служба АГиП
Источник: тгк РИА Новости

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