Почему в федеральном списке заражений ковидом Якутия на 4-м месте?

Телеграм-канал РИА Новости опубликовал таблицу выявленных за сутки заражений по регионам. В этом списке Якутия занимает 4 место после Москвы с областью и Петербурга. С учетом количества населения этих регионов, 4-е место для Якутии — это очень высокий показатель. При этом в таблице указано количество заболевших ковидом в нашей республике — 411, когда как Оперштаб Якутии сегодня опубликовал совсем другую цифру — 210. Почему цифры разнятся вдвое? Возникает много вопросов…