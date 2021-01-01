Почему уволился советник мэра Якутска?

Александр ПРОКОПЬЕВ, известный журналист и общественный деятель, в последнее время работавший советником мэра города Якутска, уволился с работы по собственному желанию. Какова же причина? Об этом ньюсмейкер сообщил в соцсети.

Александр теперь москвич, он купил в ипотеку собственную квартиру в Новой Москве, район метро Коммунарка. Выяснилось, что в ипотеку он вступил еще 2018 году, и лишь сейчас получил ключи от введенного дома. В новую квартиру он въехал 29 декабря. Параллельно идет ремонт.

В августе он сообщил мэру Якутска о своих планах, и уволился. Так как не смог бы выкладываться на работе полностью, живя в другом городе, занимаясь ремонтом.

В то же время, Александр пишет, что не рвет связи с Якутией. Он является действующим членом Общественной Палаты Якутии. И по завершении ремонта, в феврале-марте был бы рад выйти на работу. Надеется быть полезным республике.

Поздравляем Александра с новосельем, переездом в Москву и желаем всего самого наилучшего, светлого и доброго!