21.12.2021
10:45
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Происшествия

Почему ушла из дома 10-летняя девочка в Алдане?

В конце ноября 2021 года широкое освещение получила информация о пропаже в г. Алдан девочки. По данному факту правоохранительными органами  проведены оперативно-розыскные мероприятия, направлены ориентировки с описанием внешности и одежды, ориентированы наружные службы, личный состав ОМВД России по Алданскому району и близлежащих районов.

         Ребенок ушел из дома 30 ноября 2021 года и обнаружен спустя сутки, во время отсутствия в том числе находился на территории теплой парковки на цокольном этаже своего дома.

         По поручению прокуратуры республики прокуратурой Алданского района проведена проверка по факту ухода несовершеннолетней из дома, создания в связи с этим угрозы ее жизни и здоровью.

         Установлено, что причиной ухода девочки стал конфликт в семье. При этом выявлены факты ненадлежащей организации работы с ребенком и его семьей со стороны органов системы профилактики и правонарушений несовершеннолетних, в том числе со стороны образовательной организации.

         По выявленным нарушениям в работе отдела по делам несовершеннолетних ОМВД России по Алданскому району, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, образовательной организации прокуратура внесла представления об устранении нарушений закона, причин и условий им способствующих.

         Правоохранительными органами составлен протокол об административном правонарушении по ч.1 ст.5.35 КоАП РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Девочке организовано оказание социально-психологической помощи.  

В Алдане 10-летняя девочка ушла из дома из-за конфликта
Фото: ЯСИА
Источник: Марианна Рожина, старший помощник прокурора РС(Я) по взаимодействию со СМИ
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