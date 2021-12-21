Почему ушла из дома 10-летняя девочка в Алдане?

В конце ноября 2021 года широкое освещение получила информация о пропаже в г. Алдан девочки. По данному факту правоохранительными органами проведены оперативно-розыскные мероприятия, направлены ориентировки с описанием внешности и одежды, ориентированы наружные службы, личный состав ОМВД России по Алданскому району и близлежащих районов.

Ребенок ушел из дома 30 ноября 2021 года и обнаружен спустя сутки, во время отсутствия в том числе находился на территории теплой парковки на цокольном этаже своего дома.

По поручению прокуратуры республики прокуратурой Алданского района проведена проверка по факту ухода несовершеннолетней из дома, создания в связи с этим угрозы ее жизни и здоровью.

Установлено, что причиной ухода девочки стал конфликт в семье. При этом выявлены факты ненадлежащей организации работы с ребенком и его семьей со стороны органов системы профилактики и правонарушений несовершеннолетних, в том числе со стороны образовательной организации.

По выявленным нарушениям в работе отдела по делам несовершеннолетних ОМВД России по Алданскому району, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, образовательной организации прокуратура внесла представления об устранении нарушений закона, причин и условий им способствующих.

Правоохранительными органами составлен протокол об административном правонарушении по ч.1 ст.5.35 КоАП РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Девочке организовано оказание социально-психологической помощи.