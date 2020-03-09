Почему умерщвлены животные в пункте передержки Якутска?

«Плановыми мероприятиями по локализации и ликвидации возможного очага бешенства животных» объясняет умерщвление 72 собак и кошек в пункте передержки животных Якутска Департамент ветеринарии республики. Приводим релиз полностью.

«3 марта 2020 года на основании выявления положительной реакции на антиген вируса бешенства при проведении мониторинговых исследований в материале, отобранном в пункте передержки животных города Якутска, пункт был переведен в режим карантина. Начаты мероприятия по локализации и ликвидации возможного очага заболевания в соответствии с требованиями санитарных и ветеринарных правил СП 3.1. 096-96 и ВП 13.3. 1103-96, в которых в пункте 5.6 предусмотрено «умерщвлять всех больных бешенством животных, а также собак и кошек, подозрительных по заболеванию, кроме покусавших людей или животных, которых изолируют и оставляют под наблюдением». Поскольку больное животное непосредственно контактировало с животными, находящимися в приюте и могло их заразить, приняты меры по недопущению распространения заболевания. Из всего поголовья животных, содержащихся в приюте, непосредственно контактировали с инфицированной особью 72 головы, которые были подвергнуты эвтаназии ветеринарными специалистами Управления ветеринарии города Якутска в присутствии работников пункта передержки.

В соответствии с приказом Управления ветеринарии г. Якутска были введены ограничительные мероприятия, согласно которым пункт был закрыт для посещения посторонними лицами. По факту проникновения в карантинную зону посторонних лиц руководство ППЖ будет вынуждено обратиться в правоохранительные органы, поскольку эти действия нарушают проведение противоэпизоотических мероприятий и угрожают дальнейшим распространением болезни.

Бешенство – высококонтагиозное вирусное заболевание, представляющее серьезную опасность для населения. Стоит отметить, что методов лечения данной болезни не разработано и зараженные животные подвергаются эвтаназии».