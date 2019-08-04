Почему Украинское землячество не вошло в Союз славянских общин Якутии?

2 августа был создан Союз славянских общин Якутии, председателем которого избран Алексей ЧЕРТКОВ, известный писатель, исследователь и генеральный директор «СахаМедиа».

В учредительном собрании Союза приняли участие представители следующих общественных организаций республики: «Потомки государевых ямщиков», Якутское окружное казачье общество «Якутский реестровый казачий полк», «Якутский казачий полк», «Русское раздолье», «Русская Община РС(Я)», «Русскоустинцы по сохранению своей культурно-этнографической самобытности РС(Я)», Польское общественное объединение «Полония» РС(Я)».

Как легко заметить, при создании Союза отсутствовали представители диаспор восточных славян — Украинского землячества им Тараса Шевченко «Крыныця» и Белорусской общины «Суродич». SakhaLife поинтересовался: «Почему?»

Как отметил Алексей Чертков, и тех, и других представлял на собрании Александр ПОДГОЛОВ, председатель Русской общины Якутии. Александр Григорьевич сообщил, что официальная доверенность у него была лишь от председателя Белорусской общины. Но руководители обеих диаспор согласны войти во вновь созданный Союз славянских общин Якутии, просто сейчас их физически нет в Якутске. Надо полагать, в скором времени Союз славянских общин еще прирастет новыми членами.