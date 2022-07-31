Почему так мало медалей у сборной Якутии на «Детях Азии»?

Третий день во Владивостоке продолжаются соревнования спортивных игр «Дети Азии». Увы, наши спортсмены пока не дали поводов для гордости. В активе Якутии всего одна медаль – бронза в плавании, которую взял Владислав АДАСЬКО из Якутска.

Новость о бронзе в художественной гимнастике, которую взяла Дарья ХРИСТОФОРОВА из сборной Якутска, которую SakhaLife на радостях репостнул из телеграм-канала @yk24ru, к сожалению, оказалась фейком.

Почему же у сборной Якутии так мало медалей – всего одна бронза? Во-первых, в связи с отсутствием международных стартов, на эти «Дети Азии» приехали сильнейшие спортсмены, сильнейшие сборные регионов. Во-вторых, «наши» виды спорта в первые дни соревнований еще не начинались. «Наши» виды стартуют буквально сегодня-завтра, так что Якутия в неофициальном медальном зачете с 6 места ухнувшая на 10, есть надежда, поднимется выше.

Для спортсменов, конечно, большой опыт соревноваться с лучшими, самыми сильными в России в своей возрастной категории.

Во Владивостоке наших ребят поддерживают болельщики.

Новых побед нашей сборной!