Спорт
Почему так мало медалей у сборной Якутии на «Детях Азии»?
Третий день во Владивостоке продолжаются соревнования спортивных игр «Дети Азии». Увы, наши спортсмены пока не дали поводов для гордости. В активе Якутии всего одна медаль – бронза в плавании, которую взял Владислав АДАСЬКО из Якутска.
Новость о бронзе в художественной гимнастике, которую взяла Дарья ХРИСТОФОРОВА из сборной Якутска, которую SakhaLife на радостях репостнул из телеграм-канала @yk24ru, к сожалению, оказалась фейком.
Почему же у сборной Якутии так мало медалей – всего одна бронза? Во-первых, в связи с отсутствием международных стартов, на эти «Дети Азии» приехали сильнейшие спортсмены, сильнейшие сборные регионов. Во-вторых, «наши» виды спорта в первые дни соревнований еще не начинались. «Наши» виды стартуют буквально сегодня-завтра, так что Якутия в неофициальном медальном зачете с 6 места ухнувшая на 10, есть надежда, поднимется выше.
Для спортсменов, конечно, большой опыт соревноваться с лучшими, самыми сильными в России в своей возрастной категории.
Во Владивостоке наших ребят поддерживают болельщики.
Новых побед нашей сборной!
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