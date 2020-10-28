Почему Тарасенко назвал стройотряды гибкой группой населения

Вопросы подготовки студенческих отрядов Республики Саха (Якутия) к трудовому семестру 2021 года рассмотрели на совещании у и.о. председателя правительства Якутии Андрея Тарасенко.

«Потребность в трудовых кадрах в летнее время была восполнена в том числе благодаря бойцам студенческих и молодёжных отрядов республики. Это именно та группа населения, которая достаточно гибко реагирует на возникающую потребность в рабочей силе, и не только на строительных предприятиях», – отметил Андрей Тарасенко.

По информации Якутского регионального отделения Молодёжной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды», в 2020 году 5 212 бойцов студотрядов были трудоустроены на строительных, промышленных предприятиях, в учреждениях здравоохранения и предприятиях дорожного хозяйства. В частности, студотряды были активно вовлечены в работы по строительству объектов в рамках национальных проектов и государственных программ в районах республики.

Для этого было организовано дополнительное обучение студентов рабочим профессиям. Всего обучено 437 бойцов по 15 категориям специальностей и дополнительного образования.

С учётом успешного взаимодействия с предприятиями и организациями отмечается, что в 2021 году направления деятельности студенческих отрядов Якутии будут расширены, а работа по организации их трудовой деятельности будет систематизирована.

Как отметил руководитель регионального штаба Якутского регионального отделения МООО «Российские студенческие отряды» Айсен Соловьёв, повышение спроса на рабочую силу поспособствует увеличению количественного и качественного показателя состава студенческих отрядов.

План организации деятельности студенческих отрядов Якутии на 2021 год будет утверждён до конца текущего года.