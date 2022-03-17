Почему суд вернул прокурору дело Арсентия Николаева

Уголовное дело на главу эвенкийской общины Арсентия Николаева было возбуждено без заявления руководителя ООО «Нерюнгри — Металлик»

Олекминский районный суд сегодня, 17 марта, вернул уголовное дело главы кочевой родовой общины «Тяня» Арсентия Николаева прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом. Об этом газете «Илкэн» сообщила адвокат Тамара Местникова.

По версии следствия, действиями Николаева А.П., обвиняемого в совершении коммерческого подкура в крупном размере сопряженном с вымогательством (подпункты «б», «г» ч.7 ст. 204 УК РФ) причинен вред интересам исключительно коммерческой организации ООО «Нерюнгри — Металлик». Интересы иных организаций, граждан, общества и государства не затронуты. В связи с чем, уголовное дело могло быть возбуждено лишь на основании заявления или согласия руководителя коммерческой организации.

Однако, суд установил, что в деле отсутствует заявление директора ООО «Нерюнгри — Металлик», а также его согласие на возбуждение дела в отношении Николаева А.П., что не соответствует требованиям ст. 23 УПК РФ.

В ходе следствия руководство общества «Нерюнгри — Металлик», которого следствие признало потерпевшим лицом, не было допрошено.

Со слов адвоката Тамары Местниковой, представитель ООО «Нерюнгри — Металлик», каждый раз извещаемый в надлежащем порядке, трижды не явился в суд.

Напомним, глава эвенкийской общины «Тяня» Арсентий Прокопьевич Николаев скончался от болезни 10 ноября 2021 года. Тем не менее, компания «Нерюнгри-Металлик» обратилась в Арбитражный суд Новосибирской области с заявлением о пересмотре вступившего в силу судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам, о чем его семья узнала из почтовой корреспонденции, направленной им 24 ноября 2021 г.