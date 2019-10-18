Почему страховые компании занижают премии в фонд дольщиков

Итогом работы двух пленарных заседаний на этой неделе стало принятое Государственной Думой РФ постановление о парламентских запросах в Генпрокуратуру, Следственный комитет, МВД и Центробанк РФ.

Решение об этом последовало после того, как депутаты рассмотрели представленный Комитетом Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям проект постановления о проверке полноты соблюдения требований законодательства в части обязанности страховщиков передать страховую премию по досрочно прекращенным договорам страхования гражданской ответственности застройщиков.

Постановление Госдумы по этому вопросу будет направлено руководителям Счетной палаты Российской Федерации, Минфина, Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. Они должны проинформировать депутатов о реализации государственной политики в сфере страховой деятельности и саморегулирования в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства и предложений по ее совершенствованию.

На вопрос, что послужило поводом для направления запросов в Генпрокурату, следственные и надзорные органы страны, член думского Комитета по бюджету и налогам, депутат от Якутии Галина Данчикова сказала:

«Уклонение страховых компаний предоставлять в полном объеме сведения о досрочно прекращенных договорах страхования и занижение ими размера части страховой премии, которая должна передаваться Фонду защиты прав граждан – участников долевого строительства. Именно в этом фонде, представляющим собой реальный источник решения проблем обманутых дольщиков, формируются средства для достройки проблемных объектов и выплат на случай банкротства застройщиков».

Парламентарий пояснила, что в конце июня 2019 года вступил в действие новый закон, обязывающий страховщиков передавать в Фонд защиты прав дольщиков часть полученной страховой премии по досрочно прекращенным договорам страхования гражданской ответственности застройщиков.

Но страховщики уклоняются от этой обязанности. Поэтому депутаты обращают внимание руководителей Генеральной прокуратуры, СК, Министерства внутренних дел и Центрального банка на то, что при величине собранной страховщиками премии в 57 миллиардов рублей совокупный размер страховых выплат гражданам – участникам долевого строительства составил за 2014 – 2019 годы 1,5 миллиарда рублей.

Просьба парламентариев дать правовую оценку действиям должностных лиц страховых компаний, проинформировать о результатах, а также целесообразности усиления ответственности за несоблюдение законодательства продиктована исключительно соблюдением прав граждан, которые пострадали от недобросовестных застройщиков.

Обманутые дольщики есть в каждом регионе, где завершение строительства проблемных жилых домов требуется ускорить. Большая часть средств на достройку должна поступить из федерального компенсационного фонда, но его наполнение сдерживают страховые компании. Необходимо разобраться в их мотивах и принять такие законы, которые бы исключали подобные ситуации и были направлены на законодательное обеспечение государственной политики в сфере долевого строительства, считает Галина Данчикова.

Депутат подчеркнула, что по предложению спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина создана рабочая группа во главе с заместителем председателя парламента Ириной Яровой.

Вошедшие в ее состав представители думских комитетов по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям, по безопасности и противодействию коррупции, по финансовому рынку должны проанализировать правоприменительную практику по защите прав дольщиков и действующее законодательство, регулирующее страховую деятельность. По мнению депутатов Госдумы РФ, это поможет устранить существующие в нем пробелы.