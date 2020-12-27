Почему режиссер в шоке от проекта

В Международный день кино — 28 декабря в 19.00 на странице @avfond_yakutia Нацинального центра аудиовизуального наследия состоится прямой эфир — он-лайн встреча с одним из создателей, вторым режиссером фильма «Тыгын Дархан» АЛЕКСАНДРОМ ЛУКИНЫМ.

⠀

Крупномасштабный творческий проект «Тыгын Дархан» для режиссера Никиты Аржакова переключение в вечность, а для второго режиссера, Александра Лукина, — территория культурного шока. Бесценный опыт погружения в иную культурную среду.

⠀

ФИЛЬМОГРАФИЯ:

2002 – Юмористический журнал «Мэник» — режиссер

2003 – «Черная маска» / Хара мааска» реж. Никита Аржаков – режиссер монтажа

2005 – «Журавли над Ильменем» реж. Никита Аржаков – ассистент режиссера

2006 – «Тыын» / «Дыши» реж. Сергей Потапов – композитор

2009 – «Тайна Чингис Хаана» реж. Андрей Борисов – второй режиссер

2010 – «Покидая благоухающую гавань» реж. Сюзанна Ооржак – композитор

2015 – «Государственные дети» — режиссер

2016 – «Волшебная мелодия» / «Аптаах дор5оон» — сорежиссер

2020 – «Тыгын Дархан» — второй режиссер

2021 – «Белый ангел тундры» (в производстве) — режиссер

⠀

Приз «Золотой журавль» за лучший дебют, фильм «Государственные дети», XIII кинофестиваль «Амурская осень» (2015).

⠀

Модератор – археограф Национального центра аудиовизуального наследия народов РС(Я) им. И. С. Жараева, журналист, эксперт кино АЛЬБИНА ДАНИЛОВА.