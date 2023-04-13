13.04.2023
18:28
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Происшествия

Почему разыскивали девушку, которую назвали самой красивой подозреваемой?


После объявления розыска в соцсетях, Нарыйа Ш. позвонила полицейскому спустя час, сообщает тгк SakhaDay. В настоящее время мера пресечения в отношении нее не изменена. Подозреваемая в краже находится под подпиской о невыезде, то есть не имеет права менять место жительства. Если ей нужно, например, покинуть пределы Якутска или сменить место жительства, то она должна предупредить об этом следователя. А подозреваемая этого не сделала, – рассказал полицейский.

Самая красивая подозреваемая, которую ищет полиция Якутии
Фото: Соцсети
Источник: тгк SakhaDay

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