Почему разыскивали девушку, которую назвали самой красивой подозреваемой?



После объявления розыска в соцсетях, Нарыйа Ш. позвонила полицейскому спустя час, сообщает тгк SakhaDay. В настоящее время мера пресечения в отношении нее не изменена. Подозреваемая в краже находится под подпиской о невыезде, то есть не имеет права менять место жительства. Если ей нужно, например, покинуть пределы Якутска или сменить место жительства, то она должна предупредить об этом следователя. А подозреваемая этого не сделала, – рассказал полицейский.