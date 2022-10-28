Почему появляются «пупырышки» и как с ними бороться

Ледяные образования, в народе известные как «пупырышки» — ежегодная особенность дорог в межсезонье в Якутии. Почему они появляются и как с ними бороться, мы узнали у руководителя МКУ «Служба эксплуатации городского хозяйства» Владимира АММОСОВА, сообщает «Эхо Столицы».

— Владимир Владимирович, почему они появляются?

— Такие бугорки возникают по двум причинам. Первая — перепад температур в межсезонье. Вторая — механическое воздействие автотранспорта. Днем снежный слой подтаивает, машины постепенно сбивают его при движении в комки, которые потом замерзают при наступлении отрицательных температур.

— Как с ними бороться?

— На сегодня наиболее эффективный метод борьбы, который действительно работает — это срезка.

— Как это происходит?

— Их срезают грейдеры. В этом году для усиления работ Окружная администрация приобрела дополнительно шесть новых грейдеров, из старого парка продолжают выходить на смены 3–4 машины дополнительно.

Разработано три маршрута, куда включены основные, можно сказать, «артериальные» дороги, с большой пропускной способностью. По маршруту движется пара грейдеров, срезающих «пупырышки». За ними идут «Камазы» с отвалами, которые прижимают к обочине срезанную массу — до 3–4 машин, чтобы полностью до конца всё убрать с дороги, и бугорки не образовались вновь.

И за ними едет завершающая машина — «Камаз» либо трактор с прямым отвалом.

— А как же гололед?

— Следующая смена проводит противогололедные мероприятия. Это подсыпка отсевом щебня, местами песка на перекрестках, остановках и участках улиц с уклонами.

В таком составе бригады работают в дневную и ночную смену, в среднем по 30 единиц техники. Усиление проводится во время снегопада. Ночью работа более продуктивна, ввиду малой загруженности дорог, но выходит экономически дороже, чем днем. Тут надо не забывать про невысокую скорость грейдера при проведении работ.

— Что можете посоветовать водителям в ежегодный период межсезонья?

— Просто с пониманием относиться к работе спецтехники, ведь они работают для безопасности горожан.