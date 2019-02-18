АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн ГОД ЭКОЛОГИИ
ПОГОДА
-31
Ясно
КУРС ВАЛЮТ
Курс ЦБ
$  66.70
 75.25
18+
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
18.02.2019, 14:00
Якутия
В Усть-Алданском улусе открылся новый спортивный зал
18.02.2019, 13:30
Красота & Здоровье
Почему появляется второй подбородок и как от него избавиться
18.02.2019, 12:46
Происшествия
В Якутии задержан серийный дачный вор
18.02.2019, 12:31
Культура & Образование
День эвенкийского языка в Якутске
18.02.2019, 12:15
Культура & Образование
Афиша
Филармония Якутии приглашает в Париж
18.02.2019, 12:04
Якутск
Объявление
К сведению горожан: плановые отключения в Якутске на 18 февраля
18.02.2019, 11:52
Красота & Здоровье
ОРВИ: в лечении детей важна преемственность
18.02.2019, 11:44
Общество
Назначен исполняющий обязанности прокурора Якутии
18.02.2019, 11:39
Светская хроника
Дочь бизнес-вумен вышла замуж
18.02.2019, 11:28
Происшествия
В Якутске мужчина обменял чужой гараж на автомобиль
18.02.2019, 11:15
Культура & Образование
В Якутии названы самые смешные КВНщики
18.02.2019, 11:03
Красота & Здоровье
Отдых в санатории «Абырал» подарил нам массу эмоций и позитива
18.02.2019, 10:51
Общество
Резонанс
Якутяне выступили за возврат прежнего пенсионного возраста жителям северных территорий
18.02.2019, 10:37
Происшествия
Подозреваемый в краже норковой шубы потерял похищенное
18.02.2019, 10:29
Красота & Здоровье
Фотофакт
Длинноволосые красавицы Якутии
18.02.2019, 10:01
Происшествия
В Якутске пассажир, угрожая ножом, ограбил таксиста
18.02.2019, 9:49
Якутск
Мэр Якутска уходит в отпуск
18.02.2019, 9:36
Происшествия
Жестокий убийца организовал доставку наркотиков в якутскую колонию
18.02.2019, 9:24
Происшествия
Пожары в Якутии
18.02.2019, 9:11
Общество
Сколько квадратных метров нужно якутянам для счастья?
18.02.2019, 9:00
Культура & Образование
Легендарные «Виртуозы Якутии» отмечают 25-летие
18.02.2019, 0:42
Общество
Сегодня день рождения писателя, главного редактора, артиста и коуча
18.02.2019, 0:01
Гороскоп
Ежедневный гороскоп. Понедельник, 18 февраля 2019
17.02.2019, 21:59
Общество
День защитника Отечества в 2019 пройдёт без дополнительного выходного
17.02.2019, 20:22
Культура & Образование
Фестиваль русской песни «Родные просторы» прошел в Якутске
17.02.2019, 18:10
Культура & Образование
На выставке «Дархан Уус» выбрали лучший охотничий нож
17.02.2019, 17:45
Общество
Отцы республики обмениваются опытом
17.02.2019, 17:24
Культура & Образование
В конкурсе «Бастыҥ ас быҺаҕа» победил кузнец Семен Охлопков
17.02.2019, 17:00
Спорт
Видео
Егоров уступил в бою на турнире Кубок «Странджа»
17.02.2019, 16:43
Происшествия
Фотофакт
В Якутии в ДТП пострадали 6 человек
17.02.2019, 16:21
Экономика
Instagram
Премьер Якутии о дорогом бензине
17.02.2019, 16:17
Экономика
1 марта заканчивается «дачная амнистия»
17.02.2019, 16:03
Политика
Якутские единороссы начали подготовку к осенним выборам
17.02.2019, 15:45
Культура & Образование
Видео
Позитив
Первый канал показал сюжет из Оймякона
17.02.2019, 15:28
Культура & Образование
Денис Белозеров посетил выставку кузнецов Якутии
17.02.2019, 14:37
Культура & Образование
Разработки педагогов из Якутии признаны лучшими в ДВФО
17.02.2019, 14:14
Спорт
Вячеслав Фетисов встретился с участниками I зимних Международных спортивных игр «Дети Азии»
17.02.2019, 14:14
Экология
Олекминчане бьются за чистую воду
17.02.2019, 13:52
История
Эксперт отверг версию шведов о гибели группы Дятлова
17.02.2019, 13:29
Спорт
Якутская биатлонистка завоевала бронзу на МСИ «Дети Азии»
17.02.2019, 13:07
Спорт
Фотофакт
Как это было? Закрытие первых зимних игр «Дети Азии»
17.02.2019, 12:46
Культура & Образование
День эвенского языка
17.02.2019, 12:19
Спорт
Интервью
Яков Амвросьев: Врач и учитель – вот нехитрый выбор профессий был в 70-х годах
17.02.2019, 11:59
Культура & Образование
Национальная община «Тыва» встречает гостей
17.02.2019, 11:40
Официально
Размер выплат по новому Указу о рождаемости в Якутии
17.02.2019, 11:20
Происшествия
Внимание! Угон
17.02.2019, 10:59
Политика
Якутия и Аналитический центр РФ подписали Протокол совместных действий
17.02.2019, 10:46
Культура & Образование
Фотофакт
Выставка кузнецов «Дархан Уус»: прошлое и современность
17.02.2019, 10:25
Политика
Обновлен состав Молодой Гвардии ЕР Якутии
17.02.2019, 10:07
Происшествия
Якутяне лишились имущества в огне
17.02.2019, 0:41
Общество
Сегодня день рождения главы улуса, замредактора и аниматора
17.02.2019, 0:01
Гороскоп
Ежедневный гороскоп. Воскресенье, 17 февраля 2019
16.02.2019, 23:47
Желток
Видео
Instagram
Предложение в зрительном зале
16.02.2019, 23:38
Культура & Образование
В Якутске отпраздновали бурятский Новый год Сагаалган
16.02.2019, 23:28
Культура & Образование
Известный археолог Якутии приглашает на лекцию
16.02.2019, 17:22
Экономика
Самосовершенствование — секрет успеха компании «Камелек»
16.02.2019, 17:01
Спорт
Неофициальный медальный зачет Игр «Дети Азии»
16.02.2019, 16:42
Светская хроника
Instagram
Якутский борец дает мастер-классы в США
16.02.2019, 16:20
Культура & Образование
Видео
Instagram
По-якутски из Америки
16.02.2019, 16:02
Культура & Образование
Фотофакт
Позитив
Работу якутского фотографа отметил иностранный журнал
16.02.2019, 15:44
Спорт
Успей стать волонтером на Кубке мира по вольной борьбе
16.02.2019, 15:22
Происшествия
Опасно ли ездить на автобусах в Якутске?
16.02.2019, 15:01
Спорт
Смотрите сегодня трансляцию закрытия Игр «Дети Азии»
16.02.2019, 14:42
Общество
В Якутии объявлен старт первых проектов Года консолидации
16.02.2019, 14:20
Желток
Instagram
Якутская кукла в «стрингах» вызвала ажиотаж
16.02.2019, 14:02
Экономика
АК «ЖДЯ» планирует выйти на перевозки Азия-Европа
16.02.2019, 13:24
Культура & Образование
Выставка кузнецов Якутии «Дархан Уус» собрала лучших мастеров
16.02.2019, 13:10
Культура & Образование
Участвуй в республиканском конкурсе «ЖКХ глазами детей»
16.02.2019, 13:04
Происшествия
Лудоманы Якутии идут на преступления
16.02.2019, 12:56
Якутия
Погода на выходные
16.02.2019, 12:38
Общество
Роспотребнадзор Якутии: потребители взыскали 4,5 млн
16.02.2019, 12:20
Происшествия
Нюрбинская Бонни без Клайда
Архив новостей
Красота & Здоровье
18 февраля 2019, 13:30
144

Почему появляется второй подбородок и как от него избавиться

С появлением второго подбородка рано или поздно сталкивается каждая женщина. Редакция Passion.ru разобралась в основных причинах его возникновения и нашла несколько способов избавления: от бьюти-продуктов до косметологических методик и фейсбилдинга, сообщает Рамблер.

Генетика

Одна из причин появления второго подбородка — это генетика: из-за ослабления связок кожа начинает провисать и образует второй подбородок. Чтобы бороться с генетическим вторым подбородком важно укреплять эпидермис и облегчить задачу каркасу лица — связкам. Уплотняющие кожу процедуры — лучший для этого выбор. Регулярное использование специальных кремов для зоны декольте и шеи не менее эффективны.

Гравитация

А вот перед гравитаций бессильны все женщины. Рано или поздно каждая красавица столкнется с гравитационным птозом — провисанием тканей. Со временем связки, которые удерживают кожу, теряют свою эластичность и возможность удерживать эпидермис на прежнем месте. Больше всего гравитационному прозу подвержены щеки и подбородок. Для того, чтобы решить проблему и облегчить нашей коже борьбу с гравитацией, как нельзя лучше подходит нитевой лифтинг. Нити из молочной кислоты устанавливаются косметологом и образуют своеобразный гамак, который препятствует опущению контуров лица.

Строение лица

Второй подбородок может быть также обусловлен спецификой строения лица. Особенно предрасположены к проявлению складок на шее девушки с круглым типом лица. Иногда второй подбородок появляется в совсем молодом возрасте. Решить проблему, связанную именно с формой лица, под силу только пластической хирургии. Если ситуация еще не критична, то улучшить ситуацию и остановить процесс формирования складок поможет нитевой лифтинг.

Лишний вес

Второй подбородок — не всегда проявление старения кожи, иногда он образуется у людей с избыточной массой тела. Резкое похудение избавиться от него не поможет, ведь тогда вы рискуете столкнуться с провисанием кожи, которая раньше держала лишний жир. Чтобы избежать провисания кожи, уплотняйте эпидермис специальными процедурами, кремами и тканевыми масками и постарайтесь худеть постепенно.

Что делать?

Методы борьбы со вторым подбородком и предотвращение его появления различаются в зависимости от причины, по которой он формируется. Впрочем, общая стратегия заключается в следующем: уплотняйте кожу различными косметологическими процедурами, среди которых SMAS-лифтинг, лазерная шлифовка, пилинги, облегчайте работу лицевым связкам с помощью нитевого лифтинга. При желании к вышеописанному арсеналу можно подключить ещё и техники фейсбилдинга или Ревитонику — специальную омолаживающую гимнастику для лица.

Источник: https://woman.rambler.ru/beauty/41736055-kak-izbavitsya-ot-vtorogo-podborodka/comments/
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
15.02.2019, 13:15
Спорт
Старт продаж билетов на Кубок мира по вольной борьбе вызвал огромный ажиотаж
13.02.2019, 10:48
Общество
Некролог
В Якутии ушла из жизни человек-легенда
15.02.2019, 13:00
Происшествия
Закоренелые преступники, вспомнив старые обиды, ограбили жителя Якутска
15.02.2019, 13:18
Общество
Видео
Житель Якутии сделал необычное предложение руки и сердца
17.02.2019, 16:17
Экономика
1 марта заканчивается «дачная амнистия»
15.02.2019, 12:50
Спорт
Прими участие в первом кибертурнире «Кубок АЭБ» и выиграй крутые призы!
15.02.2019, 12:29
Светская хроника
Instagram
Знаменитый блогер Якутии объявила о помолвке
14.02.2019, 22:05
Происшествия
Экстра
В Якутске горят гаражи. Ищут владельцев
17.02.2019, 16:21
Экономика
Instagram
Премьер Якутии о дорогом бензине
14.02.2019, 13:13
Спорт
Кто из Америки приедет на Кубок мира по вольной борьбе в Якутск?
14.02.2019, 21:58
Судебная хроника
Дело Румянцева: изменят ли меру пресечения для обвиняемого?
14.02.2019, 17:30
Светская хроника
Instagram
Популярная певица Якутии раскрыла секрет
СОЦСЕТИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Афиша
Культура & Образование
18.02.2019

Филармония Якутии приглашает в Париж

Красота & Здоровье
18.02.2019

ОРВИ: в лечении детей важна преемственность

Светская хроника
18.02.2019

Дочь бизнес-вумен вышла замуж

Фотофакт
Красота & Здоровье
18.02.2019

Длинноволосые красавицы Якутии

Общество
17.02.2019

День защитника Отечества в 2019 пройдёт без дополнительного выходного

Культура & Образование
17.02.2019

Фестиваль русской песни «Родные просторы» прошел в Якутске

Общество
17.02.2019

Отцы республики обмениваются опытом

Видео
Спорт
17.02.2019

Егоров уступил в бою на турнире Кубок «Странджа»