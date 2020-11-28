Почему повысились цены на лекарства в Якутске?

Проверка ценообразования в аптеках города Якутска

В связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 с 3 октября по 20 ноября текущего года Прокуратура города Якутска с привлечением специалиста Госкомцен РС(Я) Марианны Федоровой провела проверки исполнения законодательства о государственном регулировании цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты(ЖНВЛП), направленные на профилактику и лечение новой коронавирусной инфекции Covid-19. в г. Якутске. Проверены 33 участника фармацевтического рынка столицы республики. В их деятельности нарушений порядка ценообразования не установлено.

«На сегодняшний день повышение цен на лекарственные препараты связано с ростом цен производителей. По лекарствам, которые включены в перечень жизненно важных и необходимых, производится регистрация цен производителей и импортеров в ФАС и Минздрав РФ, а Госкомцен РС(Я) устанавливает предельно допустимые оптовые и розничные надбавки на их реализацию, поэтому число посредников в данном сегменте поставок минимизировано. Все проверенные аптеки считают цены на жизненно важные лекарства в соответствии с законодательством, превышение торговых надбавок не установлено»,- отметила Марианна Федорова.

Проверочные мероприятия продолжаются, по всей республике еженедельно производится мониторинг наличия и цен на жизненно-важные лекарства по установленному перечню. В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования. Следует напомнить размеры штрафов для нарушителей: для должностных лиц от 250000 до 500000, для ИП и юридических лиц -двукратном размере излишне полученной выручки. При возникновении вопросов и выявлении случаев роста цен на лекарства, можно обращаться в адрес Госкомцен РС(Я) по телефону «горячей линии» 8(4112)508026 с 9:00 до 18:00. При звонке необходимо представиться, указать свои контактные данные, район, город, название и адрес аптеки, наименование и адрес владельца аптеки (данная информация размещена в самих аптеках), наименование лекарства, размер цены на него, желательно иметь кассовый чек.