Почему после выборов перестали вывозить снег в Якутске?

В редакцию обратились жители Октябрьского района Якутска, недовольные тем, что прекращен вывоз снега. Перед выборами мэра собрали огромные кучи снега, а после выборов почему-то перестали вывозить.

Народный мэр, АУ!!!🗣

Жизнь после выборов 🤷‍♀️

В Октябрьском округе Якутска начинается интенсивное таяние снега, собранного перед выборами УК Прометей+. Выборы прошли и снег перестали вывозить. Экономят, наверно?

Возможно, новый мэр Якутска хочет повторить прошлогодний потоп, устроенный его «крестной мамой» Сарданой Авксентьевой?

Жильцы дома Октябрьская 27/4