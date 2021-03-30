30.03.2021
19:10
145
Якутск
Почему после выборов перестали вывозить снег в Якутске?
В редакцию обратились жители Октябрьского района Якутска, недовольные тем, что прекращен вывоз снега. Перед выборами мэра собрали огромные кучи снега, а после выборов почему-то перестали вывозить.
Народный мэр, АУ!!!🗣
Жизнь после выборов 🤷♀️
В Октябрьском округе Якутска начинается интенсивное таяние снега, собранного перед выборами УК Прометей+. Выборы прошли и снег перестали вывозить. Экономят, наверно?
Возможно, новый мэр Якутска хочет повторить прошлогодний потоп, устроенный его «крестной мамой» Сарданой Авксентьевой?
Жильцы дома Октябрьская 27/4
Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: SAKHALIFE.RU
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