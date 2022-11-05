05.11.2022
15:47
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Якутск

Почему подорожал проезд на суднах на воздушных подушках

До трех тысяч рублей подорожал проезд на судах на воздушных подушках по маршруту Якутск — Нижний Бестях с 4 ноября, об этом ЯСИА сообщил руководитель компании «ЛенаВодСервис» Борис Строев. Это связано с тем, что из-за ухудшения погодных условий перевозка осуществляется с пересадками на аэроботы.
Напомним, отправление судов происходит ежедневно с 07:00 до 19:00 из района городской дамбы в Якутске и с причала возле зала ожидания в Нижнем Бестяхе.

Фото: ЯСИА
Источник: ЯСИА

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