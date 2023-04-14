14.04.2023
18:45
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Происшествия

Почему пахнет газом в Мархе?

Предварительно установлена причина запаха газа в районе поселка Газовиков

«После проверки газовых сетей установлено, что запах газа исходит из гаража на одной из улиц мкр. Марха города Якутска, в котором, предварительно, стоит автомобиль-пропановоз. Владелец гаража и автомобиля пока не установлены. Информация передана в соответствующие органы. Газовики ждут сотрудников полиции и Службы спасения. Территория оцеплена», — сообщил начальник пресс-службы АО «Сахатранснефтегаз» Василий Амбросьев.

Отметим, что утечка газа с газовых сетей отсутствует.

В случае запаха газа необходимо звонить по номеру 04 со стационарного и с мобильного номера — 104.

Пресс-служба АО «Сахатранснефтегаз»

Фото: Sakhalife
Источник: Пресс-служба АО «Сахатранснефтегаз»

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