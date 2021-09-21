Почему «Новые люди» стали популярными у россиян?

Парламентские выборы в России завершились. Явка на них составила 51,68%, а фаворитом гонки стала «Единая Россия». Между тем, по словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, партия ухудшила результат 2016 года. Но интересными оказались даже не сами цифры, а то, какие процессы за ними стоят, сообщают novvedomosti.ru.

Госдума РФ несколько созывов оставалась четырёхпартийной. На фоне сложившейся системы появление в обновлённом парламенте пятой партии – «Новые люди» – назвали чуть ли не сенсацией. Некоторые эксперты сразу объявили политическое объединение «спойлером», утверждая, что партия, которой нет и двух лет, не может стать такой популярной у россиян.

Успех федеральной парламентской кампании «Новых людей» подтвердил сразу два предположения. Первое: запрос на обновление политической системы и свежие лица во власти назрел уже давно. И второе: новые силы могут войти во власть вполне легально, сделав ставку на актуальную повестку и репутацию своих представителей.

Ещё одним заметным изменением явилось то, что в нынешнем году за выборами на участках следили 500 тысяч наблюдателей, – почти в два раза больше, чем во время парламентских выборов 2016 года. К тому же на фоне цифровизации процесса предыдущие выборы выглядят чуть ли не консервативным пережитком: один выборный день – воскресенье, сложная система открепительных удостоверений, слабая представленность в соцсетях.

Изменился процесс наблюдения за голосованием. В каждом регионе открылись специальные общественные штабы. Картинку в высоком разрешении передавали больше 100 тысяч камер видеонаблюдения. Попасть в штабы мог любой желающий. Свою роль сыграли социальные сети. Пользователи активно размещали сообщения на своих страницах и в тематических аккаунтах, вели трансляции с участков, выкладывали фотографии и видео. Все это сделало наблюдение за процессом голосования не просто открытым, а по-настоящему массовым.

Изменения выборного процесса стали отражением новых запросов граждан. В первую очередь, запроса на упрощение, ускорение процедуры голосования. Высокая явка стала иллюстрацией интереса граждан к внутренней политике. Результаты выборов отразили потребность избирателей в обновлении политической системы.



