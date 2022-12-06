06.12.2022
21:37
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Происшествия

Почему не работают сайты судов Якутии?

Второй день сайты Верховного, городских, районных, мировых судов не работают. При попытки зайти — выходит плашка «Не удается получить доступ к сайту». Та же самая картина на сайте Девятого кассационного. В Телеграме уже предположили, что сайты судов рухнули после атаки хакеров.

Зато доступен сайт Верховного суда РФ, как и сайт арбитражного суда Якутии.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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