Почему не работают сайты судов Якутии?

Второй день сайты Верховного, городских, районных, мировых судов не работают. При попытки зайти — выходит плашка «Не удается получить доступ к сайту». Та же самая картина на сайте Девятого кассационного. В Телеграме уже предположили, что сайты судов рухнули после атаки хакеров.

Зато доступен сайт Верховного суда РФ, как и сайт арбитражного суда Якутии.