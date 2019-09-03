В данном эссе выражается сугубо личное мнение, основанное на личных оценочных суждениях автора.

Недавно в новостях я причитал, что в Якутии установили четвертый по счету памятник генералиссимусу Иосифу Сталину.

Почему мы любим Сталина? Этот вопрос для меня всегда был загадкой. Я родился в то время, когда Советский Союз рухнул и, к моему великому счастью и радости, у меня нет никакого опыта советской жизни. Не было ни октябрят, ни пионерии, ни тем более комсомола.

Из воспоминаний раннего детства – только рынки на каждой крупной улице и денежные купюры, которые ничего не стоили. О том, что раньше была страна под названием Советский Союз, я узнал только из школьного курса истории. Революция 1917 года, оттепель, развал СССР – это было для меня событиями глубокого и далекого прошлого, которое не имеет никакого отношения к настоящему.

Сталин для меня был одним из правителей России. Правда, с некоторыми загадками.

Как Сталин пришел к власти? Его избрал съезд партии после смерти Ленина? Нет. Он стал сразу партийным лидером? Нет. Шаг за шагом, не спеша, Сталин методично шел к абсолютной власти. Техническую должность первого секретаря партии, по сути руководителя аппарата, он превратил в самую могущественную. У остальных революционеров, бюрократическая работа с кадрами вызывала скуку смертную, но только не у Сталина.

Благодаря Ленинскому призыву, малочисленная коммунистическая партия стала многомиллионной. И люди, вступившие в партию (по крайней мере, их самая активная часть) жаждали получить ответственные посты и назначения. А кто решает кадровые вопросы в партии? Товарищ Сталин.

Приблизительно так Сталин и получил большинство сторонников в партии. Остальным его соперникам за абсолютную власть оставалось только публично раскаиваться за свои ошибки и готовиться пополнить ряды врагов народа.

Враг народа. Это, наверное, самое страшное слово в сталинскую эпоху. Кто жил на востоке – те рисковали однажды проснуться ночью от звуков приехавшего за ними воронка, и узнать, что они японские шпионы. Врагом народа быть никто не хотел, и процветало доносительство. Что было в головах строителей коммунистического будущего в этом период мне неизвестно.

Для меня загадкой является также и то, верили ли руководители СССР, что они смогут построить коммунизм? И стало ли жить в России лучше, разломав капиталистические отношения? Ведь даже Сталин в своих речах оценивал успехи Советского Союза, сравнивая их с 1913 годом. Агитационный пафос был прост: по тем или иным показателям, жить стало лучше, чем до Империалистической войны.

А потом и вовсе: жить стало лучше, жить стало веселей. Как полновластный лидер, Сталин, разумеется, обладал всеми средствами влияния на граждан Советского Союза. Через плакаты, агитационные фильмы, прессу, книги, радио – везде Сталин представал как скромный и мудрый ученик Ленина. Всюду подчеркивалась сталинская скромность. Сталин был такой скромный, что при его жизни ему возводили памятники. И в Якутии ему тоже воздвигали памятники, и где эти памятники сейчас?

Где улицы имени Сталина, где города, переименованные в его честь? Где картины с его изображением? Культ личности исчез, но миф о Сталине продолжает жить.

С одной стороны – это удивительно, но с другой – совсем не удивительно. Спустя несколько столетий в России есть горячие сторонники царя Ивана IV. Часть поклонников царя не смущают даже общеизвестные факты о его грозном правлении. Стоит ли удивляться тому, что до сих пор у Сталина есть сторонники?

Некоторые идут даже на расщепление личности Сталина – на Сталина генералиссимуса и на Сталина, устраивавшего репрессии. Одновременно есть памятники жертвам сталинских репрессий и памятники генералиссимусу Сталину.

Про Сталина ходят множество оценок и трактовок. Но то, что он был харизматической личностью – в этом нет сомнений. И это его обаяние, жесткость, вкупе с тем фактом, что он был главнокомандующим – до сих пор влияет на людей.

О Сталине подчиненные говорили: «Хозяин». О жестком хозяине, который наведет порядок в стране – мечтает часть его поклонников. В отличие от них, ни о каком хозяине (будущем или грядущем) я не мечтаю. И поэтому, для меня остается загадкой: почему мы любим Сталина?