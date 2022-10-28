Почему мужчине понадобилось ночью выехать на пастбище да еще с ружьем

В Нюрбинском районе полицейские установили подозреваемого в краже жеребёнка

В дежурную часть ОМВД России по Нюрбинскому району обратился мужчина, заявивший, что из его пастбища похищен жеребёнок. Материальный ущерб составил 55 000 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 55-летний местный житель.

Установлено, что ночью злоумышленник выехал на пастбище с целью похитить жеребёнка. Подозреваемый выстрелом из ружья забил жеребёнка и разделал тушу на месте. После чего погрузил мясо к себе в машину и скрылся.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкциями которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.