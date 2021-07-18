Почему молнии стреляют в Ленские столбы?

Александр Агафонов: За неделю в Якутии потушено почти 200 лесных пожаров

За неделю в Якутии локализован 201 лесной пожар на общей площади 445 тысяч гектар, сообщил сегодня, 18 июля, в ходе брифинга журналистам заместитель руководителя Федерального агентства лесного хозяйства – Рослесхоз Александр Агафонов.

В регионе наращивается группировка сил и средств. Вопрос обеспечения тяжёлой техникой и дополнительными силами районов, в которых наблюдается большое количество лесных пожаров, в ежедневном режиме рассматривается на заседании Республиканского оперштаба. «В настоящее время в Горный район уже переброшены дополнительные силы и спецтехника. Туда по решению главы региона направлены специалисты Авиалесоохраны, несколько мобильных бригад — результат минус 6 крупных пожаров на территории района», — сообщил Александр Агафонов.

По информации заместителя руководителя Рослесхоза, ситуация с лесными пожарами в Якутии контролируемая и управляемая. Глава республики держит лесопожарную обстановку в зоне особого внимания.

«Хочу отдельно разъяснить ситуацию с лесными пожарами, возникающими на территории Национального парка «Ленские столбы» в Хангаласском улусе. Там с начала недели зарегистрировано 11 природных пожаров, из которых на сегодняшний день ликвидировано – 7. Причина того, что именно там много газовой активности заключается в том, что в почве содержится много железа. Куда молния будет стрелять? Это законы физики, вывод – очевиден», — пояснил ситуацию Александр Викторович.

Также отмечено, что перед вхождением в следующие сутки глава Якутии Айсен Николаев лично проводит заседание Республиканского оперштаба, на котором всем ответственным структурам раздаётся чёткое поручение, каждый знает свою задачу.

Заместитель руководителя Рослесхоза выразил огромную благодарность руководителям и жителям Горного и Сунтарского районов, где наблюдается наибольшее количество привлеченных добровольцев из числа местного населения для локализации и ликвидации лесных пожаров.

«Задачи продолжаем выполнять, никто здесь руки не опускает, работаем организованно. К сожалению, прогноз погоды на ближайшую перспективу не столь благоприятен, но мы продолжаем держать удар», — резюмировал Агафонов.