20.04.2022
21:40
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Желток

Почему меняют кресла на стадионе «Туймаада»?

На стадионе «Туймаада» в Якутске меняют кресла. Как предположили пользователи Whatsapp, вызвано это их желто-блакитной раскраской.

Фото: Whatsapp
Источник: Whatsapp
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