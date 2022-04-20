Почему меняют кресла на стадионе «Туймаада»?

На стадионе «Туймаада» в Якутске меняют кресла. Как предположили пользователи Whatsapp, вызвано это их желто-блакитной раскраской.

Фото: Whatsapp Источник: Whatsapp

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