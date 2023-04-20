20.04.2023
13:10
288

Экология

Почему купель до сих пор стоит, ждут, когда ледоход унесёт?!

Волонтер Антон Васильев сообщает, что обнаружил на территории городского пляжа розлив ГСМ.

«Вот что нашёл на территории городского пляжа. Там ледовый парк был. Розлив горюче смазочных материалов. Нормальный розлив был. Надо очистить территорию. Летом там купаться будут люди.

И также купель, которую надо разобрать! Организаторы вы где?».

Фото: видео - соцсети
Источник: Телеграм

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